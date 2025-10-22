В Казахстане на фоне хронического дефицита финансирования в системе здравоохранения обсуждается вопрос использования средств, размещённых на депозитных счетах Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Как стало известно, на счетах фонда аккумулировано более 1 трлн тенге, а ежегодные дивиденды от инвестиций превышают 100 млрд тенге. Возникает закономерный вопрос — почему эти средства не направляются на повышение тарифов за медицинские услуги и покрытие текущего дефицита?

По информации представителей ведомства, все активы ФСМС размещаются в Национальном банке в соответствии с законом об обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС). Из них 52% вложены в ценные бумаги со сроком погашения до 2035 года. Это необходимо для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы здравоохранения.

«Порядка 680 млрд тенге размещается на депозитах. Инвестиционный доход, поступающий за счёт дивидендов, также аккумулируется и при необходимости направляется на оплату услуг в пакете ОСМС», — пояснили в ведомстве.

При этом законом запрещено использовать средства ОСМС на возмещение услуг, входящих в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«В рамках законодательства такая норма существует, и мы её строго соблюдаем. Однако вопрос корректировки тарифов действительно актуален — они требуют пересмотра. Но сделать это за счёт средств ОСМС невозможно», — добавили в Фонде.

Таким образом, в ближайшее время повышение тарифов на медицинские услуги возможно только при пересмотре финансирования из других источников — республиканского бюджета или дополнительных госпрограмм.

