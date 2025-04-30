Во время рассмотрения законопроекта о реформировании Фонда обязательного медицинского страхования депутат Мажилиса Мурат Абенов подверг жёсткой критике деятельность фонда и Министерства здравоохранения.
Он подчеркнул, что в системе отсутствует прозрачность и надлежащий контроль за использованием государственных средств.
«Можно хорошие законы принимать, но если они исполняться не будут на уровне министерства или ФОМСа, смысла нет. Я хочу привести пример непрозрачности Фонда, он сам проверяет, выделяет деньги, заключает договора и сам принимать решение, что делать с нарушителями. В конце концов, многие нарушения остаются вне поля зрения. Если бы не Высшая аудиторская палата, мы бы не знали, что миллиарды разворовываются. 199 млн тенге одна поликлиника в Астане излишне получила функции, которые не должна была осуществлять, вторая поликлиника – 218. Оказалось, что им просто сделали как будто бы дефект, легкое нарушение такое, деньги у них до сих пор. Кто-то возвращает, кто-то — нет. Почему так? В другой сфере это считается воровством, это уголовное преступление. Почему счета не арестованы, почему эти поликлиники продолжают оказывать услуги? Получается, наоборот, на нашего коллегу публичное давление оказывают. Вот вы вчера ответили, что минздрав здесь в стороне. Почему в стороне? Почему вы до сих пор не передали это дело в правоохранительные органы? Бывший руководитель ФОМС, который подписал акты и ничего не сделал, чтобы вернуть, просто ушел с должности. Почему не привлекаете их к ответственности? Я посмотрел, 12 дисциплинарных проступков. Но это же неправильно! Что вы собираетесь делать?», — высказался депутат Абенов.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на возмущения депутата.
«По рекомендациям ВАП сегодня поставлен график погашения. Частично средства возмещаются со стороны этих организаций. Помимо этого системные меры были приняты при закупе услуг на 2025 год. 1390 организаций в ручном режиме полностью промониторированы по рекомендациям Высшей аудитпалаты. Из них порядка 160 медорганизаций, в которых были выявлены нарушения были переданы в Комитет фармконтроля», — сказала Акмарал Альназарова.
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