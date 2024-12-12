Казахстанцы передали из ЕНПФ в частное управление более 60 млрд тенге, передает LS.

По данным ЕНПФ, на 1 декабря 2024 года казахстанцы доверили управляющим компаниям свои пенсионные накопления, общий размер которых составил 60,8 млрд тенге.

Больше всего денег передано Halyk Finance – 36,8 млрд тенге. Далее следуют Jusan Invest – 11,3 млрд тенге, BCC Invest – 5,6 млрд тенге, Halyk Global Markets – 5,2 млрд тенге, «Сентрас Секьюритиз» – 1,9 млрд тенге.

Между тем на улучшение жилищных условий из ЕНПФ сняли порядка 3,7 трлн тенге. Количество казахстанцев, которым одобрили эти выплаты, составило 773,1 тыс.

В разрезе регионов лидирует Алматы, где вкладчики забрали 868,3 млрд тенге. На втором месте – Астана, 641,1 млрд тенге, а на третьем – Мангистауская область, 564,7 млрд тенге.

Меньше всего пенсионных накоплений изъяли в Алматинской области – 7,9 млрд тенге, а также в области Ұлытау – 32,07 млрд тенге.

Кроме этого, население забрало из ЕНПФ деньги на лечение. Общая сумма составила 559,02 млрд тенге. Заявки одобрили 397,4 тыс. человек.

Больше всего накоплений на старость забрали в Алматы – 102,6 млрд тенге, Атырауской области – 78 млрд тенге, и столице – 71,1 млрд тенге.

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