В 2025 году объём финансирования дорожной отрасли Костанайской области достиг 103 млрд тенге, что в 2,6 раза превышает показатели 2022 года, сообщает BAQ.KZ.
Для сравнения: в 2022 году на развитие дорог было направлено 39,7 млрд тенге, в 2023-м — 59,7 млрд тенге, а в 2024 году — 73,8 млрд тенге. Существенный рост вложений позволил провести масштабную и комплексную модернизацию дорожной сети региона.
Только за 2025 год в области отремонтировали 1 300 километров автодорог — это в 4,6 раза больше, чем в 2022 году, когда было восстановлено лишь 280 километров. В текущем году объёмы дорожных работ увеличились в разы.
Ремонтные работы затронули не только республиканские и областные трассы, но и улицы внутри населённых пунктов. В 2025 году обновили 253 участка улиц в 50 сёлах и городах, а также свыше 400 улиц в 103 населённых пунктах. Эти меры направлены на повышение качества жизни сельского населения, а также на улучшение безопасности и удобства передвижения.
Развитие дорожной инфраструктуры по-прежнему остаётся одним из ключевых приоритетов региона. Современные и качественные дороги служат основой экономического роста и способствуют укреплению связей между городами и сельскими территориями.
