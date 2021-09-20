Миллион и более. В Костанайской области увеличили сумму подъемных для привлечения медкадров

В Костанайской области увеличили сумму подъемных для привлечения медицинских кадров: с 1 млн тенге до полутора миллионов тенге для тех, ко приедет работать в город. И с полутора до двух миллионов тенге для будущих сельских медиков. Планируется, что эта мера позволить решить серьезную проблему — дефицит кадров. Сейчас в регионе не хватает больше трехсот врачей, передает alau.kz

Решение о выплате подъемных для врачей из бюджета Костанайской области было принято два года назад. Тогда глава региона согласился с доводами чиновников и здравоохранения о том, что подъемные смогут помочь решить в регионе проблему дефицита врачей. Практику решили продолжить и недавно депутаты маслихата Костанайской области согласились изменить размер оказания социальной поддержки медицинским работников, направленным для работы в сельской местности и городах за счет средств областного бюджета.

«В прошлом году, в 2020 году были выплачены 1,5 млн на селе и 1 млн тем, кто прибыл в город. В этом увеличили. Прошла сессия, сумма увеличена на 500 тыс. тенге», — говорит руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Зауре Жумабаева.

Дефицит медкадров Костанайская область испытывает давно. По официальным данным, сейчас больницам не хватает 308 специалистов. Больше 80 человек — именно в сельской местности.

«В прошлом году к нам прибыло 170 врачей, 145 — выпускники, 25- опытные врачи. В этом году 120 врачей — 81 уже прибыл. В 2020 году было выплачено 140 млн тенге — 128 работников, на этот запланировано 245 млн тенге»,- рассказала Зауре Жумабаева.

В настоящее время, по словам чиновников от здравоохранения Костанайской области, идет процедура регистрации решения маслихата в юстиции, только затем будут официальная публикация документа. Решение вступит в силу в течении 10 дней после официального опубликования. Ориентировочно, выплаты начнутся в октябре.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.