Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил площадки строительства новых микрорайонов Астана и Байтерек в городе Тобыл. Эти проекты станут важным этапом в развитии региона и улучшении качества жизни его жителей, сообщает пресс-служба акима области.
Будущие микрорайоны займут площадь в 176 гектаров. Здесь планируется строительство около 1 миллиона квадратных метров жилой площади, что включает 154 современных дома высотой от 5 до 24 этажей. В новых квартирах смогут поселиться около 60 тысяч человек.
«Мы стремимся сделать жизнь жителей региона комфортной и удобной», – отметил Кумар Аксакалов.
Особое внимание уделяется безопасности и современным стандартам комфорта. В микрорайонах будут умные остановки, системы видеонаблюдения, спортивные площадки, зоны для активного отдыха. Ключевым элементом проекта станет развитая социальная инфраструктура. В шаговой доступности от домов появятся школы, дворец спорта, досуговые центры, детские сады, многопрофильная больница. Эти микрорайоны будут отличаться не только качественной архитектурой и благоустройством, но и продуманной организацией пространства для жизни, отдыха и досуга.
«Астана и Байтерек – это не просто новые жилые массивы, это шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды. Этот масштабный проект – пример того, как мы работаем на благо каждого жителя региона», – подчеркнул Кумар Аксакалов.
Приобретению квартир в новых микрорайонах будет способствовать ипотечная программа «Қостанай жастары», инициированная акиматом Костанайской области и рассчитанная на работающую молодежь. Финансирование программы уже достигло 5 миллиардов тенге, что делает её важным инструментом для улучшения доступности жилья.