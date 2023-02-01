Миллион саженцев и ремонт 57 улиц. Планами по благоустройству поделились в акимате Костаная

Почти семь миллиардов тенге в этом году будет выделено на ремонт дорог областного центра.

Средний ремонт ждет 57 улиц, в том числе и проспект Абая. Новый асфальт появится на шести километрах этого проспекта от улицы Тәуелсіздік — до путепровода. Договор с подрядчиком уже заключили. Но сначала на этом участке коммунальные службы должны привести в порядок свои сети.

«Сразу пока мы планируем делать эту дорогу, соответствующие организации, заинтересованные лица, надо провести совещание и соответственно они должны все свои участки где можно где планово, где не планово, они должны пройти, отремонтировать, реконструировать, чтобы мы потом дорогу не вскрывали лишний раз», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Выделяют деньги и на ремонт, а также благоустройство дворовых площадок. 670 миллионов бюджетных средств позволят обустроить их в сорока дворах. За те же средства реализуют и 22 проекта в рамках «Бюджета народного участия». Анонсировали и новинку. В этом году в костанайских дворах появятся стритбольные площадки для игры в баскетбол. Стоимость одной обойдется бюджету в более чем семь миллионов тенге.

«Я увидел на картинке, это неплохо. Но чтобы удешевить проект, я думаю ограждение нам не нужно. Сама площадка должна быть площадка, баскетбольное кольцо само, тартановое покрытие и освещение. Элементарные вещи», — отметил аким Костаная.

Обслуживать городские улицы теперь снова будут на пяти участках. Опыт прошлого года с делением Костаная на 8 частей негативно сказался на проведении конкурсных процедур — не было поставщиков с требуемыми материальными и техническими ресурсами. Также была рассчитана точная площадь территорий, которые будут обслуживать подрядчики.

«В текущем году данные процедуры позволили при разделении границ более точно рассчитать площадь территорий и улиц, в том числе разделение по категориям, что скажется на обоснованном и целесообразном распределение выделенных бюджетных средств. На основании чего площадь обслуживаемой территории составила — 4 млн. 316 тыс. м2, а выделенная сумма составила 4 млрд. 608 млн. тенге», — сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Сабитов.

Не малые средства выделят и на озеленение. Если в прошлом году речь шла о почти 56 миллионах, то в этом заложено почти 152 миллиона бюджетных тенге. Посадить планируют около миллиона корней цветов. Впервые высадят и многолетники. Начнут устанавливать и теплые остановочные павильоны. Их будет 10, на что выделили 150 миллионов тенге.

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