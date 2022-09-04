Миллион тенге от банка и списание кредитов получат жители сгоревших домов в Костанайской области

По миллиону тенге от банка получат семьи, у которых сгорели дома в лесном пожаре в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Halyk Bank.

Сообщается, что банк направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 миллиона тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое – аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, руководством банка принято решение о списании действующих кредитов в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов.

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