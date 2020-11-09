Миллион тенге штрафов: в Костанайской области задержали водителя, 42 раза нарушившего ПДД

Костанайские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Страховой полис» задержали водителей, уклонявшихся от административной ответственности.

Так, полицейскими задержан 21-летний водитель автомашины «Мазда» российского учета, который систематически нарушал правила дорожного движения. Автоматическими средствами фиксации в октябре и ноябре этого года зафиксировано 42 нарушения ПДД водителем на сумму более 1 млн тенге.

Другой водитель автомобиля «Ваз 21099» с таким же учетом совершил 13 нарушений ПДД на сумму более 194 тысяч тенге.

Также сотрудники отдела полиции Амангельдинского района в ходе проведения операции «Страховой полис» на трассе Аркалык-Торгай задержали автомашину «КИА Спектра», которая числится за РФ. В ходе проверки установлено, что автомобиль значится в угоне с 2017 года по линии Интерпол в Челябинской области.

Все водители не имели страховки и их автомашины водворены на штрафную стоянку.

С начала проведения операции «Страховой полис» стражи порядка за отсутствие страхового полиса привлекли к административной ответственности 304 водителей, на специализированную стоянку водворено 132 транспортных средств и изъято 65 государственных номеров. На месте 131 водитель заключили договор о гражданско-правовой ответственности.

Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие проходит со 2 по 12 ноября 2020 года.

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