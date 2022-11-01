Миллион в блоке. Костанайские полицейские предотвратили интернет мошенничество

Сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области совместно со службой безопасности одного из банков предотвратили факт мошенничества в сфере информационных технологий.

Один миллион тенге, поступивший на счет дропа от жительницы Актюбинской области, своевременно был заблокирован и возращен обратно на счет.

«Дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это вознаграждение. Дропы участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, то есть свой личный кабинет, либо банковскую карту, за определенную плату, и после отправляет, куда ему сообщат. Тем самым карта является орудием преступления, а владелец карты соучастником по уголовному делу», — рассказал и.о. начальника отдела по борьбе с киберпреступностью капитан полиции Олжас Магыпаров.

В полиции сообщили, что в рамках уголовного дела направляются постановление о наложении ограничения движения денежных средств на все карты лица, предоставившего свои карты для мошеннических действий.

Также в отношении лиц, предоставившие свои карты для мошеннической деятельности, предусмотрена статья Гражданского кодекса ст. 960 «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату».

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