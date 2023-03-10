Квартирный мошенник «зарабатывал» на аренде в Костанайской области

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Костанайские полицейские установили мошенника, сдававшего несуществующие квартиры, сообщает Polisia.kz.
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Отделом по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП Костанайской области задержан интернет-мошенник. – 28-летний ранее судимый мужчина размещал объявления на сайте Крыша.kz по сдаче аренды квартиры на длительный срок, после того как получал предоплату на карту он блокировал номера клиентов. В общей сложности он подозревается в более 20 фактах квартирного мошенничества на общую сумму более 1 млн тенге, – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.
Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество”.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.