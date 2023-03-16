Миллионные штрафы казахстанским бизнесменам объяснили в Wildberries

Популярный маркетплейс Wildberries прокомментировал миллионные штрафы казахстанским бизнесменам, передает Tengrinews.kz.

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«Действительно, была допущена техническая ошибка в начислениях некоторым предпринимателям из Казахстана. Новость о пересчете была размещена на нашем сайте заблаговременно 13 марта 2023 года. Ошибочные начисления будут отменены и отражены в отчетах реализации 20 марта 2023 года. Усиливаем нашу службу поддержки продавцов, будем предоставлять им обратную связь, отвечать на их вопросы по условиям работы с нашей платформой. Приносим им свои извинения за сложившуюся ситуацию», — сообщили в Wildberries.

В Министерстве торговли и интеграции также прокомментировали инцидент с Wildberries.

Сообщается, что за 2022 год в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции поступило более 450 жалоб и заявлений на Wildberries на общую сумму порядка 14 миллионов тенге. Удовлетворено более 390 обращений на общую сумму 11 миллионов тенге.

«7 декабря 2022 года на очередном заседании Консультативного совета по защите прав потребителей СНГ одна из тем была посвящена проблемным вопросам электронной торговли, в том числе платформам Wildberries и OZON, где комитетом были озвучены проблемные вопросы», — рассказали в пресс-службе МТИ.

В ведомстве добавили, что с представителями платформы Wildberries была создана рабочая группа по оптимальному каналу взаимодействия для оперативного решения проблемных вопросов потребителей.

«Что касается защиты прав предпринимателей, МТИ как уполномоченный госорган в части регулирования торговой деятельности совместно с Национальной палатой предпринимателей, другими госорганами и ассоциациями проводит работу по внесению изменений и дополнений в законодательство в части защиты прав потребителей в рамках электронной торговли и регулирования деятельности электронных торговых площадок, действующих на территории Казахстана. В рамках поправок предусматривается, что маркетплейсы будут предпринимать меры по нивелированию рисков недобросовестных практик», — заключили в ведомстве

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