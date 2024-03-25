Миллионный грант: в Казахстане начался прием заявок от безработных

Стартовал прием заявок на участие в проекте «Zhas Project» в Казахстане, призванном расширить возможности молодежи от 18 до 34 лет. Участники проекта смогут воплотить свои инициативы, получить менторскую поддержку и выиграть гранты до 1 миллиона тенге. Об этом сообщает Optimism.kz.

В Казахстане начался прием заявок на участие в проекте “Zhas Project”, как сообщает Optimism.kz. Сегодня в 20 регионах страны стартовал прием заявок на участие в проекте “Zhas Project”. В рамках этого проекта могут участвовать молодые люди категории NEET (временно не устроенная молодежь) в возрасте от 18 до 34 лет. “Zhas Project” призван предоставить молодым казахстанцам новые возможности и помочь реализовать их инициативы по решению социальных проблем в своих регионах, а также развить их лидерские качества. Победители проекта получат малые гранты до 1 миллиона тенге на реализацию своих социальных инициатив. Прием заявок продлится до 24 апреля 2024 года. Контактную информацию и сайты НПО, управляющих проектом в каждом регионе и принимающих заявки, можно найти на сайте cisc.kz в разделе “Zhas Project”.

Проект “Zhas Project” предоставляет уникальную возможность для молодежи в возрасте от 18 до 34 лет проявить себя, развить лидерские качества и реализовать свои социальные инициативы. Участники проекта смогут получить менторскую поддержку, разработать и воплотить свои проекты, получив при этом малые гранты на их реализацию. Важно успеть подать заявку до 24 апреля 2024 года, чтобы принять участие в этом значимом и перспективном проекте. Заявки принимаются в 20 регионах Казахстана, подробности указаны на сайте cisc.kz.

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