В Сенат поступил проект поправок в действующий Налоговый кодекс. Согласно документу, изменения могут вступить в силу задним числом — с 1 января 2025 года. Одним из ключевых предложений является отмена налоговых вычетов на образование, медицинские услуги, вознаграждения, а также для многодетных семей. Поскольку корректировки планируется применить ретроспективно, существует риск, что тысячи казахстанцев утратят право на возврат части ранее уплаченных средств. Эксперты критикуют инициативу и предупреждают: нововведение затронет более 2 млн предприятий. Корреспондент inbusiness.kz разбирался в ситуации.

Что изменится?

Сенат Парламента рассматривает проект поправок в действующий Налоговый кодекс. По информации ассоциации «Альянс бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан» и Налогового альянса, в числе предлагаемых изменений — корректировка главы 37, посвящённой налоговым вычетам, с предполагаемым вступлением в силу с 1 января 2025 года.

«Предлагается исключить статью 347 „Налоговый вычет для многодетной семьи“, статью 349 „Налоговый вычет на обучение“, статью 350 „Налоговый вычет на медицину“, статью 351 „Налоговый вычет по вознаграждениям“ (пункт 42 в законе). При этом предлагается внести правки в подпункт 1) пункта 1 статьи 346 и увеличить стандартный вычет с 14 МРП до 30 МРП (пункт 41 в законе)».

Ранее налоговые вычеты позволяли гражданам снизить сумму индивидуального подоходного налога (ИПН), что означало более высокие выплаты «на руки». Это особенно имело значение для семей с детьми, а также для тех, кто оплачивал обучение или медицинские услуги.

Особенность предложения — его ретроспективное применение. В случае принятия закона, например, в июне 2025 года, он вступит в силу с 1 января того же года, как если бы налоговые вычеты с самого начала не действовали. Это может привести к тому, что гражданам, воспользовавшимся льготами в начале года, придется вернуть полученные суммы, поскольку с точки зрения новых правил такие вычеты окажутся недействительными.

Теперь планируется сохранить лишь один вычет — стандартный, увеличив его с 14 до 30 МРП. Все остальные — по жизненным обстоятельствам — будут отменены. Таким образом, общая сумма вычета за календарный год составит 360 МРП. Однако представители налоговой сферы считают, что действующие ныне вычеты выгоднее.

«Все эти моменты ухудшают положение как физических лиц, так и юридических/ИП. Применение единого вычета с 14 МРП до 30 МРП не улучшает ситуацию, так как ранее предельная сумма по каждому вычету в отдельности гораздо выше, чем увеличение на 16 МРП в предлагаемой редакции», — говорится в заявлении ассоциации «Альянс бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан» и Налогового альянса.

Даже при использовании одного налогового вычета работники будут получать меньшую сумму «на руки» по сравнению с текущим порядком. А при применении нескольких вычетов разница станет еще ощутимее — напомним, по каждому из них установлен годовой лимит в размере 118 МРП.

По оценкам ассоциации, в случае ретроспективного принятия поправок всем предприятиям страны — а их более 2 миллионов — придется пересчитать зарплаты около 10 миллионов сотрудников, произвести доначисление ИПН и подать скорректированную налоговую отчетность. Это связано с тем, что с января 2025 года расчеты велись с учетом действующих на тот момент налоговых вычетов (статьи 347–351), и соответствующие суммы уже были перечислены в бюджет.

Как будут возвращать деньги?

Как отмечает налоговый консультант Инзиля Галимова, если поправки примут, сотрудники, к которым были применены отменяемые вычеты, должны будут вернуть переплаченные суммы работодателю.

«Отмена вычетов на обучение, медицину и для многодетных семей означает, что этим категориям пересчитают заработную плату с 01.01.2025 года и попросят вернуть переплату по налогу. Это произойдет потому, что они получили вычетов больше, чем установленные новые 30 МРП. За 5-6 месяцев сумма может оказаться значительной», — говорит эксперт.

Кроме того, остаются не урегулированными случаи с уволенными сотрудниками.

«За четыре месяца в компаниях есть уволенные сотрудники, с которых уже невозможно вернуть суммы за вычеты (только в судебном порядке). Налоговым агентам придется заниматься сыском и взысканием задолженности с лиц, с которыми прекращены трудовые отношения, но были применены налоговые вычеты в период, в который вносятся изменения. Сыск и взыскание задолженности — прерогатива иных органов, но не предпринимателей. То же самое касается договоров ГПХ, по которым доходы уже исчислены, налоги уплачены, а договоры завершены. Как с них взыскивать не удержанные социальные отчисления? Произойдет коллапс в бухгалтерском и налоговом учете».

Галимова советует работодателям уже сейчас готовиться к возможным изменениям — в первую очередь морально.

«Придется собрать согласие на удержание или возврат переплат по заработной плате со всех работников, найти уволенных, выяснить, кто сменил гражданство или, возможно, умер. На все это понадобятся юристы, ведь кто-то точно будет судиться», — предупреждает она.

Не нарушать права налогоплательщика

Как отмечается в обращении ассоциации «Альянс бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан» и Налогового альянса, ретроспективное введение поправок, ухудшающих положение налогоплательщиков, — прямое нарушение законодательства:

«Ни одна норма не может быть принята ретроспективно, если она ухудшает положение налогоплательщика. В данном случае пересчет заработной платы, возврат суммы от работника работодателю, доначисление налогов, пересдача отчетности — все это ухудшает положение как предпринимателей, так и физических лиц. В связи с этим принятие таких изменений противоречит законодательству, а именно статье 3 действующего Налогового кодекса».

Эксперты предлагают как минимум ввести норму с момента вступления закона в силу, а в идеале — отказаться от отмены вычетов полностью.

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