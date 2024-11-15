Миллионы казахстанцев ждут ипотеку под низкий процент: что решили власти

В Казахстане пока не планируют запускать новые льготные ипотечные программы. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства в ответ на запрос LS.
В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается реализация уже действующих мер государственной поддержки.
Одной из ключевых программ остается «Наурыз». По ее условиям ставка вознаграждения составляет 7% годовых для социально уязвимых слоев населения и 9% годовых для остальных граждан. Первоначальный взнос начинается от 10% при покупке жилья в чистовой отделке и от 20% — при приобретении недвижимости в черновой отделке или квартиры на вторичном рынке. Максимальный срок кредитования достигает 19 лет.
Размер займа по программе составляет до 36 млн тенге для жителей Астаны и Алматы и до 30 млн тенге для остальных регионов страны.
Кроме того, для отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, продолжают действовать программы 2-10-20 и 5-10-20, где цифры обозначают процентную ставку, размер первоначального взноса и срок кредитования соответственно.
В министерстве подчеркнули, что основной акцент государственной жилищной политики направлен на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включая социально уязвимые категории населения.
Среди действующих мер поддержки — строительство и реализация кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг, льготное ипотечное кредитование очередников, предоставление жилищных сертификатов, выкуп жилья местными исполнительными органами, а также субсидирование арендной платы для отдельных категорий граждан.
По мнению ведомства, действующие механизмы позволяют повышать доступность жилья и поддерживать спрос на первичном рынке недвижимости.
В Костанайской области рассматривают строительство малых ГЭС
«Сократить сроки? Это значит поощрять пьяную езду» — глава МВД
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.