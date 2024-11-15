Миллионы казахстанцев ждут ипотеку под низкий процент: что решили власти





В Казахстане пока не планируют запускать новые льготные ипотечные программы. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства в ответ на запрос LS.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается реализация уже действующих мер государственной поддержки.

Одной из ключевых программ остается «Наурыз». По ее условиям ставка вознаграждения составляет 7% годовых для социально уязвимых слоев населения и 9% годовых для остальных граждан. Первоначальный взнос начинается от 10% при покупке жилья в чистовой отделке и от 20% — при приобретении недвижимости в черновой отделке или квартиры на вторичном рынке. Максимальный срок кредитования достигает 19 лет.

Размер займа по программе составляет до 36 млн тенге для жителей Астаны и Алматы и до 30 млн тенге для остальных регионов страны.

Кроме того, для отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, продолжают действовать программы 2-10-20 и 5-10-20, где цифры обозначают процентную ставку, размер первоначального взноса и срок кредитования соответственно.

В министерстве подчеркнули, что основной акцент государственной жилищной политики направлен на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включая социально уязвимые категории населения.

Среди действующих мер поддержки — строительство и реализация кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг, льготное ипотечное кредитование очередников, предоставление жилищных сертификатов, выкуп жилья местными исполнительными органами, а также субсидирование арендной платы для отдельных категорий граждан.

По мнению ведомства, действующие механизмы позволяют повышать доступность жилья и поддерживать спрос на первичном рынке недвижимости.

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