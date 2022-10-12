Миллионы казахстанцев живут на чуть более $100 в месяц

В Казахстане свыше 6 млн человек, чей среднедушевой доход не превышает $1,3 тыс. в год (чуть более 609 тыс. тенге*). Об этом LS сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

В Минтруда, отвечая на вопросы LS, озвучили данные информационной системы «Цифровая карта семьи». Согласно им, в стране проживает более 2 млн семей, в которых среднедушевой доход не превышает $1,3 тыс. на человека. В составе этих семей находятся 6,6 млн человек.

Если разделить данную сумму на 12 месяцев, то ежемесячный показатель составляет $108,3 (около 50,8 тыс. тенге).

Вместе с тем, согласно данным Бюро нацстатистики, во II квартале 2022 года в структуре доходов казахстанцев 73,3% приходилось на трудовую деятельность, 22,9% – на социальные трансферты. При этом наибольшая доля соцвыплат приходилась на пенсии – 18,4%, пособия – 3,9%.

В то же время в Центре развития трудовых ресурсов сообщили, что в сентябре этого года количество получателей социальных выплат и пособий выросло до 3,8 млн человек (3,74 млн человек – в сентябре прошлого года).

Средние выплаты же составляли 91,2 тыс. тенге (годом ранее 81,7 тыс. тенге).

Тем не менее число казахстанцев, которые получают только зарплату, выросло до 5,95 млн человек (5,83 млн человек годом ранее).

Средний доход, согласно отчислениям, на обязательные пенсионные взносы по итогам прошлого года составил 230,5 тыс. тенге, а в сентябре текущего года – 183,2 тыс. тенге.

Возвращаясь к вопросу повышения доходов населения, в Минтруда сообщили, что поэтапно повышается зарплата гражданских служащих. В этом году данная мера затронула более 600 тыс. служащих. Из них в сфере образования – 25%, здравоохранения – 20-30%, социальной сферы – 25%.

Кроме них, отдельные гражданские служащие (организаций культуры, архивного дела) стали получать на 20% больше. В течение четырех лет их зарплата должна вырасти в два раза.

«В результате минимальный оклад гражданских служащих увеличился с 49 тыс. тенге до 60 тыс. тенге в 2022 году, а к 2025 году в результате вышеуказанных мер по повышению оплаты труда гражданских служащих минимальный оклад составит 98 тыс. тенге», – пояснили в Минтруда.

Также в ведомстве напомнили о повышении МЗП до 60 тыс. тенге, что привело к росту доходов 1,6 млн работников с зарплатой ниже 60 тыс. тенге.

МЗП будет увеличен до 70 тыс. тенге, что приведет к повышению доходов 1,8 млн наемных работников.

В Минтруда также напомнили о «Программе повышения доходов населения до 2025 года», где будут решать данную проблему и также создавать новые рабочие места.

Также разработан комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы, направленный на борьбу с ростом цен.

«В результате реализация вышеуказанных мер приведет к росту доходов населения и улучшению качества жизни», – заверили в министерстве.

В начале года президент Касым-Жомарт Токаев возмутился тем, что у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1,3 тыс. в год.

*По курсу Нацбанка 468,75 тенге за $1 на 7 октября 2022 года.

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