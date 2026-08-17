Миллионы на школьные сборы: кому помогли в Костанайской области





В Костанайской области продолжается благотворительная кампания по подготовке детей к новому учебному году. К ней присоединяются предприниматели, организации, общественные объединения и жители региона.

По данным на 13 августа 2026 года помощь получили 1 388 детей. Общая сумма поддержки составила около 12,5 миллиона тенге.

Школьную одежду и обувь на сумму порядка 5,8 миллиона тенге передали 249 детям. Ещё 440 школьников получили канцелярские принадлежности на 2,7 миллиона тенге. Финансовая помощь на общую сумму около 4,1 миллиона тенге была оказана 699 детям.

Наибольшее количество школьников охватили поддержкой в Рудном — 675 детей. В Костанае помощь получили 235 несовершеннолетних, в районе Беимбета Майлина — 85.

Работа по выявлению нуждающихся семей продолжается. С начала кампании специалисты провели 395 рейдов, во время которых выявили 155 детей, нуждавшихся в дополнительной помощи и внимании.

Жителей Костанайской области, предпринимателей и руководителей организаций призывают присоединиться к акции и помочь семьям приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Даже небольшой вклад позволит ребёнку начать новый учебный год подготовленным.

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