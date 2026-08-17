Оценки по новым правилам: что ждёт школьников Казахстана





В Казахстане изменят подход к оцениванию знаний школьников. Формативные оценки будут сильнее влиять на итог за четверть, а привычные четвертные суммативные работы отменят. Об этом 17 августа на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает zakon.kz

Доля формативного оценивания в итоговой четвертной оценке увеличится с 25 до 50%. По словам вице-министра, это позволит учитывать не только результаты контрольных работ, но и ежедневные усилия ребёнка в течение всей четверти.

Формативное оценивание будет проводиться по шкале от 1 до 10 баллов. При этом максимальные 10 баллов не будут выставлять за одно выполненное задание, домашнюю работу или отдельный этап урока. Оценку определят по совокупности заданий, которые ученик выполнил во время занятия.

Каждого школьника по каждому предмету педагог должен будет оценивать как минимум на 30% проведённых уроков. Например, если в течение четверти состоялось 30 занятий, ученик должен получить формативную оценку не менее чем на девяти из них. При этом учитель сможет выставлять баллы чаще.

Ещё одним изменением станет введение промежуточного оценивания. Его будут проводить после завершения каждого раздела учебной программы. Количество таких работ будет зависеть от числа пройденных разделов. Если за четверть ученики завершили три раздела, они напишут три промежуточные работы.

Максимальное количество баллов будет зависеть от класса: во втором классе — до 12 баллов; в третьем классе — до 14 баллов; в четвёртом классе — до 16 баллов.

Точное количество баллов определят с учётом числа заданий, их содержания и сложности. Четвертное суммативное оценивание по новому порядку проводить не будут.

Миллионы на школьные сборы: кому помогли в Костанайской области В Костанайской области продолжается благотворительная кампания по подготовке детей к новому учебному году. К ней...

Караси оказались важнее совещания: юный рыбак вызвал улыбку у Кумара Аксакалова Курьёзный момент попал на видео во время выездного совещания акима Костанайской области Кумара Аксакалова возле...

Помощницу воспитателя из Костанайской области осудили за убийство мужа В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассмотрели дело 26-летней жительницы села Кызылжар...