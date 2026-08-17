Помощницу воспитателя из Костанайской области осудили за убийство мужа





В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассмотрели дело 26-летней жительницы села Кызылжар района Беимбета Майлина Анастасии Мороз. Ранее не судимая женщина работала помощником воспитателя в детском саду и воспитывает малолетних детей.

Как установил суд, 10 мая 2026 года во время совместного распития спиртных напитков между супругами произошёл конфликт. Находясь в летней беседке, женщина взяла кухонный нож и нанесла мужу один удар в область сердца.

Мужчина скончался на месте. После произошедшего женщина самостоятельно вызвала полицию. Её задержали и поместили под стражу.

В суде подсудимая частично признала вину, заявив, что не хотела убивать супруга. Государственный обвинитель просил назначить ей 13 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона оставила вопрос о наказании на усмотрение суда.

Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у женщины малолетних детей. Отягчающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Анастасию Мороз признали виновной по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Наказание назначено по нижнему пределу санкции статьи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток со дня его вынесения.

Караси оказались важнее совещания: юный рыбак вызвал улыбку у Кумара Аксакалова Курьёзный момент попал на видео во время выездного совещания акима Костанайской области Кумара Аксакалова возле...

Предприниматель оспорил расчёт долга по алиментам в Костанайской области В Костанайской области спор между должником и частным судебным исполнителем из-за расчёта задолженности по алиментам...

Сильные дожди и град: где в Казахстане испортится погода С 18 по 20 августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Из-за прохождения атмосферных...