Помощницу воспитателя из Костанайской области осудили за убийство мужа

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассмотрели дело 26-летней жительницы села Кызылжар района Беимбета Майлина Анастасии Мороз. Ранее не судимая женщина работала помощником воспитателя в детском саду и воспитывает малолетних детей.
Как установил суд, 10 мая 2026 года во время совместного распития спиртных напитков между супругами произошёл конфликт. Находясь в летней беседке, женщина взяла кухонный нож и нанесла мужу один удар в область сердца.
Мужчина скончался на месте. После произошедшего женщина самостоятельно вызвала полицию. Её задержали и поместили под стражу.
В суде подсудимая частично признала вину, заявив, что не хотела убивать супруга. Государственный обвинитель просил назначить ей 13 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона оставила вопрос о наказании на усмотрение суда.
Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у женщины малолетних детей. Отягчающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Анастасию Мороз признали виновной по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Наказание назначено по нижнему пределу санкции статьи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток со дня его вынесения.
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