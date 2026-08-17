Оценку за одно задание ставить не будут: что изменится для казахстанских школьников

Формативное оценивание во вторых и четвёртых классах казахстанских школ сохранится без изменений. Ученикам продолжат выставлять баллы по шкале от 1 до 10. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила педагог-мастер Жанар Жаксылыкова.
При выставлении балла учитель должен учитывать активность и результаты ребёнка на протяжении всего занятия.
— Оценка должна отражать работу ученика в течение всего урока, а не результат одного задания. Это могут быть ответы на вопросы, самостоятельная, парная и групповая работа, домашнее задание и так далее, — пояснила Жанар Жаксылыкова.
Таким образом, итоговый балл будет складываться из нескольких видов работы и отражать общую деятельность школьника на уроке.
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