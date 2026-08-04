СОР и СОЧ отменят в начальных классах Казахстана: чем их заменят





В начальных классах казахстанских школ отменят суммативное оценивание за раздел и четверть. Вместо привычных СОР и СОЧ ученики будут выполнять промежуточные работы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила педагог-мастер Жанар Жаксылыкова.

Промежуточное оценивание будут проводить после завершения каждого раздела учебной программы.

— Ранее на проведение суммативного оценивания за раздел отводилось от 15 до 20 минут. В новом формате промежуточная работа предусматривается на весь урок, — пояснила Жанар Жаксылыкова.

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По её словам, благодаря увеличению времени школьники смогут выполнять задания без спешки и полнее демонстрировать знания и навыки, полученные при изучении раздела.

Количество промежуточных работ будет зависеть от числа разделов, которые ученики пройдут в течение четверти.

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