СОР и СОЧ отменят в начальных классах Казахстана: чем их заменят

В начальных классах казахстанских школ отменят суммативное оценивание за раздел и четверть. Вместо привычных СОР и СОЧ ученики будут выполнять промежуточные работы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила педагог-мастер Жанар Жаксылыкова.
Промежуточное оценивание будут проводить после завершения каждого раздела учебной программы.
— Ранее на проведение суммативного оценивания за раздел отводилось от 15 до 20 минут. В новом формате промежуточная работа предусматривается на весь урок, — пояснила Жанар Жаксылыкова.
Читайте также: Оценки по новым правилам: что ждёт школьников Казахстана
По её словам, благодаря увеличению времени школьники смогут выполнять задания без спешки и полнее демонстрировать знания и навыки, полученные при изучении раздела.
Количество промежуточных работ будет зависеть от числа разделов, которые ученики пройдут в течение четверти.
Оценки по новым правилам: что ждёт школьников Казахстана
Миллионы на школьные сборы: кому помогли в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.