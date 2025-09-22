Жертвой телефонных мошенников стала жительница Костанайской области. Пожилую женщину в Лисаковске, под давно известным предлогом, преступники заставили отдать присланной ими девушке-курьеру все её сбережения в несколько миллионов тенге.

О том, как была обманута жительница Лисаковска, нам по телефону рассказал член её семьи. Со слов пенсионерки, на днях она принимала у себя в гостях подругу. Во время их едва начавшейся беседы, хозяйке квартиры на мобильный позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, и сообщил о происшествии с её внучкой.

«Переходила дорогу в неположенном месте, женщина (водитель), пытаясь предотвратить аварию свернула, в итоге она её сбила, эту внучку, но попала сама в аварию, разбила машину, ей требуется операция, тоже, нужна помощь, но, что бы в суд не обращаться, надо срочно дать ей деньги, как бы компенсацию», — рассказывает родственник потерпевшей.

Звонивший сообщил, что у внучки разбито лицо. Женщина попросила переговорить с ней, и тут же, уже на городской телефон, позвонил еще один человек, который тоже представился полицейским, и сказал, что передает трубку пострадавшей родственнице пенсионерки.

«Та, дрожащим, плачущим голосом говорит, как бы «внучка», что вот, — «у меня все лицо разбито, бабушка ты не удивляйся, что у меня такой голос: во первых стресс, во вторых губа разбита, зуб тоже поврежден, надо срочно деньги, иначе, говорят, подсудное дело, она на меня в суд подаст», — рассказывает родственник потерпевшей.

Гостья пенсионерки попыталась успокоить хозяйку, объяснить, что это звонят мошенники, но они, услышав, что им мешают, выяснили и её номер, и позвонили уже на её мобильник, и приказали писать заявление на имя какого-то полковника. В общем женщин, в течение длительного времени, обрабатывали сразу несколько человек, и постоянно приказывали не отключать ни один из трех телефонов, и готовить деньги, за которыми скоро придет девушка-курьер.

«Приходит эта девушка, по-моему Виктория её зовут, она отдает её деньги, 2,5 миллиона, которые она у себя «наскребла», как обычно пенсионеры… Заворачивает эти деньги в носок, как бывает, бабушки делают, та, Виктория, приходит-забирает-уходит», говорит родственник.

Девушка-курьер, кстати, попала в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде дома. Причем на подходе к квартире пенсионерки, она и не старалась скрыть свое лицо, а вот уходя уже накрыла голову капюшоном. У подъезда девушку уже ждала машина, очевидно на ней она и приехала. Насколько нам известно, поиском курьерши сейчас занимаются сотрудники криминальной полиции, которые и расследуют возбуждённое по факту мошенничества уголовное дело.

