Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун прокомментировал ситуацию с утечкой персональных данных казахстанцев. По его словам, расследование по данному факту продолжается силами Министерства внутренних дел. При этом, согласно предварительной проверке, утечка произошла не из государственных информационных баз.

«По поводу утечки данных. На сегодня в МВД идет расследование. Со своей стороны мы соответствующую ответственность как министерство цифровизации понимаем. Комитет информационной безопасности проверку провел, всю информацию передал, мы ждем результатов расследования. Если говорить, как НИТ касается этой истории. У «НИТ» самого нет собственных баз данных. НИТ сопровождает возможность создать мост, чтобы постучаться в государственную базу данных при согласии гражданина, при ЭЦП или биометрии, в моменте и секунду, с согласия гражданина, для того, чтобы оказать какую-то госуслугу. Данные предварительно, как вы говорите, в том числе из медицинских информационных систем были собраны предположительно, соответственно люди, когда туда идут, они дают свои данные со слов. Поэтому здесь касательно НИТа по результатам проверки нет упоминаний», — сказал Мун.

Журналист спросила вице-министра, как давно он был в поликлинике.

«Вы же понимаете прекрасно, что у жителя Казахстана выбора нет, когда он приходит в поликлинику. Если он не дает своих данных и он не регистрируется в Дамумед, его просто не принимают в поликлиниках?», — спросила журналист.

«Да, согласен. Мы, как министерство вырабатываем ряд новых методов, как можно бороться с утечками и с быстрым выявлением этих утечек. Существует ряд международных практик, в том числе и то, что добавлять маркированную запись, для того, чтобы сразу при утечке информации понимать, что было источником утечки», — ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.