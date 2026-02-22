Процесс маркировки обуви в Казахстане сталкивается с трудностями. Об этом сообщила генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева, передаёт LS.

По её словам, несмотря на возможность маркировать продукцию на собственных складах до ввода в оборот, существенного продвижения добиться не удалось. После замечаний Высшей аудиторской палаты функции администрирования были переданы от Министерства промышленности к Министерству финансов. Причина — 97% обуви на рынке является импортной, тогда как доля отечественного производства остаётся незначительной.

Как отметила спикер, ранее у профильного ведомства возникали сложности с контролем поставщиков, поскольку импортеры не находились в его прямом подчинении. Теперь эти вопросы будет курировать Минфин.

Почему дисциплина снизилась

На начальном этапе участники рынка активно включились в процесс: получали коды и маркировали продукцию, что дало ощутимый эффект. Однако после того как стало ясно, что штрафные меры не применяются, а таможенный контроль ослаблен, дисциплина участников снизилась.

По словам Бикеш Курмангалиевой, сегодня на рынок по-прежнему поступает немаркированная продукция, включая контрабандный товар. В настоящее время на границе внедряется новая система контроля, с которой планируется интеграция механизма маркировки. Ожидается усиление контроля со стороны таможенных органов и Министерства финансов.

Что с маркировкой меховых изделий

Отдельно глава Центра прокомментировала отказ от маркировки меховых изделий. В рамках пилотного проекта в ЕАЭС использовались съёмные метки, которые в ряде случаев размещались отдельно от товара. Это позволяло реализовывать продукцию без фактической маркировки и подрывало доверие к системе.

В дальнейшем предложено применять технологию вшиваемых меток — аналогично другим товарам лёгкой промышленности, чтобы исключить возможность их удаления. Сейчас технология пересматривается, поэтому маркировка шуб временно приостановлена. Возобновить её планируется в следующем году одновременно с продукцией лёгкой промышленности.

