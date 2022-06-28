Минфин не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане

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Министерство финансов пока не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, сообщил глава ведомства Ерулан Жамаубаев.
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16 июня министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что все предложения по снижению пенсионного возраста для женщин рассматриваются непосредственно с финансовым блоком, передает informburo.kz
«Вопрос поднимается, но предметно не обсуждается. В правительстве не обсуждался. Есть закон, и мы его выполняем. Ежегодно выделяем более 2,2 трлн тенге. Любое изменение требует глубоких расчётов и предметного обсуждения. От Минтруда никакого предложения не было», – сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства.
Министр подчеркнул, что любое изменение в пенсионной системе будет стоить триллионов тенге.
Все должны соблюдать закон, отметил глава Минфина. А закон предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин.
«У нас, слава богу, молодая нация. У Минтруда есть много хороших программ, в том числе «Серебряный возраст». На эти программы выделяют определённые средства. Поэтому пока работаем по действующим программам и по действующим законам живём», – резюмировал Ерулан Жамаубаев.
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