Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, начались ли проверки мобильных переводов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz
В феврале Минфин увеличил порог по мобильным переводам до 1 млн тенге за три месяца. В связи с этим журналисты поинтересовались, были ли с тех пор изменения в регулировании, проводились ли проверки и привлекались ли к ответственности нарушители.
По словам вице-министра, вопрос о контроле за переводами, превышающими 100 транзакций в месяц, остается в стадии обсуждения.
«Каких-либо действий, как я понимаю, еще не предпринимали. Дополнительно мы доложим по этому вопросу», – ответил Даурен Темирбеков.
Он подтвердил, что соответствующая норма действует, однако каких-либо проверочных мероприятий пока не проводится.
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