Минфин продлит сроки пилота по мобильным переводам физлиц

Министерство финансов планирует продлить срок пилотного проекта по мобильным переводам физических лиц. Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ведомство подготовило изменения в приказ от 4 мая 2022 года № 467 «Об утверждении Правил и срока реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов». Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться в публичном обсуждении до 28 декабря 2022 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Пилотный проект был запущен 16 мая 2022 года, завершить его планировали 31 декабря 2022 года. Однако ведомство предлагает продлить срок еще на год — до 31 декабря 2023 года.

В обосновании к документу поясняется, что банки должны были «обеспечить интеграцию с информационной системой Комитета государственных доходов». «Однако в связи с поздним подключением БВУ к ИС КГД срок фактического проведения пилота является недостаточным для проведения детального анализа пилотного проекта по объединению функций ККМ с POS-терминалами БВУ», — считают специалисты министерства.

Ранее в Комитете госдоходов поясняли, что банки будут отправлять в департаменты государственных доходов сведения по физическим лицам, не зарегистрированным в качестве ИП, и по выявленным операциям, которые имеют признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.

БВУ начнут передавать данные поэтапно. Предполагалось, что с 2023 года в КГД будут поступать сведения по госслужащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним, и их супругам. Также пояснялось, что данные будут передавать не о переводах, а только о лицах, количество переводов у которых превышает определенное значение. Например, если одно физлицо в течение трех последовательных календарных месяцев получает деньги на банковский счет от 100 и более человек.

Напомним, 20 декабря 2021 года президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Одна из поправок как раз и предусматривает фискализацию мобильных платежей. Как пояснял сенатор Гумар Дюсембаев на обсуждении законопроекта, во время пандемии субъекты малого и среднего бизнеса начали повсеместно использовать в предпринимательской деятельности мгновенные мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами. «Для законодательного урегулирования данного вопроса предлагается: определить понятие «мобильные платежи»; узаконить применение онлайн-контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей; обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для бизнеса; обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения», — сообщал он.

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