Минфин РК опроверг «госпрограммы выплат» из интернета и предупредил о мошенниках

— Сегодня, 11:41
Фото Н.Луговской/alau.kz

Министерство финансов Казахстана опровергло распространяемые в сети сообщения о якобы действующих государственных программах по «выплатам, инвестициям и грантам» для граждан, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к таким публикациям и не запускают программы через частные сайты, мессенджеры или соцсети.

«Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах», — отметили в министерстве.

Граждан призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить персональные данные и не переводить деньги незнакомым получателям. При выявлении мошеннических схем Минфин рекомендует обращаться в правоохранительные органы или сообщать о случаях обмана через Единый контакт-центр 1414.



