Министерство финансов Казахстана опровергло распространяемые в сети сообщения о якобы действующих государственных программах по «выплатам, инвестициям и грантам» для граждан, передаёт BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к таким публикациям и не запускают программы через частные сайты, мессенджеры или соцсети.
«Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах», — отметили в министерстве.
Граждан призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить персональные данные и не переводить деньги незнакомым получателям. При выявлении мошеннических схем Минфин рекомендует обращаться в правоохранительные органы или сообщать о случаях обмана через Единый контакт-центр 1414.
В Костанае суд частично удовлетворил иск о компенсации после травмы на рынке
Видно даже за поворотом: светофор теперь в навигации
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.