Минфин запустит с 1 января 2020 года «Налоговый кошелек»

Минфин презентовал Налоговый кошелек, которым можно будет воспользоваться уже с 1 января 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Презентация нового сервиса «Налоговый кошелек» состоялась сегодня в Astana Hub в формате Open API. Теперь физлицам и индивидуальным предпринимателям будет проще оплатить налоги.Ранее существовала проблема неверной оплаты налогов в связи с тем, что приходилось заполнять множество реквизитов и могла произойти ошибка. Налоговый кошелек решает данную проблему, он принимает и обрабатывает платежи из единых реквизитов, автозачетом в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.

Работу «Налогового кошелька» во время мероприятия продемонстрировал вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

«Многие наши граждане сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре – КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное, указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням. Сегодня благодаря планомерной работе, проводимой Министерством финансов РК, появилась возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения «Налогового кошелька». Данный сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из «Налогового кошелька» автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку», — рассказал Руслан Енсебаев.

Таким образом, новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, дает возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса «Налогового кошелька» и получать уведомления о списании. Мобильная версия Налогового кошелька функционирует на платформе мобильного приложения КГД МФ РК e-Salyq, а также до конца декабря будет запущена на портале электронного правительства (egov.kz) и в мобильном приложении двух банков.