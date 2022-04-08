Мини-детский сад для малоимущих семей открылся в Костанае

Идея открыть группу дневного пребывания для детей, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации появилась в доме ребенка «Дельфин» еще в прошлом году.

Изучив работу аналогичных групп в других областях, получив разрешение от управления здравоохранения области, в группе сделали ремонт и с 1 марта она начала работу

«К сожалению, в начале мы надеялись, что будет большой поток людей, детей, что люди узнают, но такого не получилось. Буквально неделю у нас группа простояла впустую. Через неделю у нас появился 1 ребенок, еще через 2 недели — у нас появился второй ребенок. И сейчас у нас в группу ходит двое детей, хотя рассчитана она на 12 детей», — говорит и.о. главного врача Костанайского дома ребёнка «Дельфин» Куат Альмагамбетов.

Можно сказать что эта группа практически ни чем не отличается от обычной детсадовской. Разница лишь в том, что финансовой нагрузки на родителей нет. Чтобы определить ребенка в группу, родителям нужно получить два документа — медсправку и справку от органов опеки, что им такая помощь необходима.

«При себе, кроме этих документов ничего не нужно иметь. Все остальное — пижаму вещи, еще что-то мы предоставляем сами. Шестиразовое питание, никаких платных услуг у нас нет. Все это абсолютно бесплатно. Воспитатели у нас опытные. Мы даже кадры не набирали, справляемся кадрами которые у нас есть», — говорит Куат Альмагамбетов.

Также, при необходимости детям могут оказать и медицинскую помощь. В самом доме ребенка есть педиатр, заключен договор и с поликлиникой. Естественно, все это только с согласия родителей. Как пояснил Куат Альмагамбетов, открыть группы они смогли благодаря экономии бюджета. Дом ребенка рассчитан на 75 детей, а на сейчас их всего 26. На сегодняшний день в «Дельфине» открыта одна группа дневного пребывания детей. Но при необходимости планируют открыть еще две. В каждой из них смогут разместить до 12 детей.

Если группа будет полной, то при необходимости могут пересмотреть и график работы групп. Возможно и ночное пребывание, и круглосуточное, и в выходные. В каждом случае будет индивидуальный подход. Главная задача, чтобы дети все-таки остались в семье. Ведь из двадцати шести отказных детей, находящихся в доме ребенка сейчас, только трое сироты. У всех остальных есть родители.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.