«Мини-нарколабораторию» обнаружили в посёлке полицейские Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
В районе Б. Майлина сельчанин выращивал наркосодержащие растения во дворе.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Полицейскими задержан 57-летний подозреваемый в незаконном культивировании конопли. У него изъято 25 кустов запрещенного растения.
В ходе проведения оперативно –профилактического мероприятия «Карасора 2022» сотрудниками полиции установлен факт незаконного культивирования выращиваемых кустов конопли.
«В ходе осмотра огорода расположенного между хозяйственными постройками двора у мужчины обнаружены и изъяты 25 выращиваемых кустов конопли. Растения были тщательно скрыты между постройками хозяйственного двора, а также ограждены высоким забором высотой более 3 метров. Кусты находились в отдельных лунках для полива и орошения, — рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов.
Кроме того, в ходе осмотра гаража полицейские обнаружили так называемую «нарколабораторию»: лампы и отсеки, огражденные светоотражающей пленкой. В них находились 3 куста конопли в отдельных горшках емкостью 5 литров.
По словам задержанного, коноплю он выращивал для личного потребления. Общий вес изъятой конопли около 15 килограммов.
Начато расследование по статье 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: