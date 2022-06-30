«Мини-нарколабораторию» обнаружили в посёлке полицейские Костанайской области

В районе Б. Майлина сельчанин выращивал наркосодержащие растения во дворе.

Полицейскими задержан 57-летний подозреваемый в незаконном культивировании конопли. У него изъято 25 кустов запрещенного растения.



В ходе проведения оперативно –профилактического мероприятия «Карасора 2022» сотрудниками полиции установлен факт незаконного культивирования выращиваемых кустов конопли.

«В ходе осмотра огорода расположенного между хозяйственными постройками двора у мужчины обнаружены и изъяты 25 выращиваемых кустов конопли. Растения были тщательно скрыты между постройками хозяйственного двора, а также ограждены высоким забором высотой более 3 метров. Кусты находились в отдельных лунках для полива и орошения, — рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов.

Кроме того, в ходе осмотра гаража полицейские обнаружили так называемую «нарколабораторию»: лампы и отсеки, огражденные светоотражающей пленкой. В них находились 3 куста конопли в отдельных горшках емкостью 5 литров.

По словам задержанного, коноплю он выращивал для личного потребления. Общий вес изъятой конопли около 15 килограммов.

Начато расследование по статье 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

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