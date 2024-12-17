С 1 января 2025 года в Казахстане изменятся минимальные уровни пенсии и заработной платы, а также МРП и ряд других показателей, передает LS.

Согласно республиканскому бюджету на 2025-2027 годы, минимальная зарплата вырастет до 85 тыс. тенге.

Месячный расчетный показатель увеличится до 3 932 тенге. Напомним, что в текущем году его значение составляет 3 692 тенге.

Между тем минимальный размер пенсии будет превышать 62 тыс. тенге, а прожиточный минимум будет на уровне 46 228 тенге.

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