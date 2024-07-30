Минимальная зарплата казахстанцев может составить 130 тысяч тенге

Фотография alau.kz/Н.Луговской
Правительство Казахстана намерено ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131). Соответствующий законопроект Кабмин РК разместил для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА», сообщает Zakon.kz.
Если законопроект будет принят, минимальная зарплата в Казахстане (МЗП) сразу вырастет до 129 731 тенге и 50 тиынов с дальнейшем повышением.
Откуда же взялась указанная цифра в 129 731,5 тенге? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо внимательно посмотреть саму Конвенцию об установлении минимальной зарплаты с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), которая была принята на генеральной конференции Международной организации труда (МОТ) 3 июня 1970 года.
В конвенции сказано, что факторы, которые учитываются при определении уровня минимальной заработной платы, включают, насколько это возможно и приемлемо в соответствии с национальной практикой и условиями:
- потребности работников и их семей, принимая во внимание общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп;
- экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости.
Также документ поясняет:
- минимальная заработная плата имеет силу закона и не подлежит понижению;
- неприменение этого положения влечет за собой соответствующие уголовные или другие санкции в отношении ответственного лица или лиц;
- при условии соблюдения положений пункта 1 настоящей статьи полностью уважается свобода ведения коллективных переговоров.
В пояснительной записке к законопроекту, подписанной премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, указано, что основанием принятия проекта является приведение в соответствие с перспективным планом заключения международных договоров Республики Казахстан на 2025-2027 годы.
«Ратификация конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области», – говорится в пояснительной записке.
В настоящее время конвенцию ратифицировали 54 государства – члена МОТ. Из государств СНГ документ подписали Армения и Азербайджан.
«Целью настоящей конвенции является установление минимальной заработной платы, охватывающей все группы работающих по найму, условия труда которых делают применение такой системы целесообразным. Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности и на все категории трудящихся», – поясняет правительство РК.
Теперь о том, почему минимальная заработная плата в РК составит именно 129 731,5. Как рассказала экономист Анель Давлетгалиева, подходы определения МЗП зависят от особенностей экономики страны, специфики рынка труда и других факторов. Мировая практика для оценки адекватности МЗП использует различные показатели. Наиболее распространенным является индекс Кейтца (отношение МЗП к медианной заработной плате), который МОТ рекомендует на уровне 50%.
Многие страны этот показатель увеличивают. Например, в Португалии индекс Кейтца составляет 70%, в Польше – 63%, в Боливии – 66%, в Чили – 66%, в Эквадоре – 88%.
В Казахстане долгое время МЗП устанавливалась на уровне прожиточного минимума, и только в 2019 году она была определена на уровне выше прожиточного минимума – 42,5 тыс. тенге.
Из-за отсутствия четкой методологии ее определения МЗП значительно отставала от медианной заработной платы по стране и не учитывала реальную ситуацию в экономике. Так, в Казахстане индекс Кейтца в 2023 составил всего 32,76%.
Таким образом, если правительство РК присоединится к Конвенции 131, индекс Кейтца в нашей стране должен составить не менее 50% от медианной зарплаты. А в начале 2024 года медианное значение заработной платы в Казахстане составило 259 463 тенге.
Делим указанную цифру пополам, получаем 129 731,5 тенге.