Минимальная зарплата, пенсия и МРП. Новые показатели вступили в силу в Казахстане

С 1 января в Казахстане вступает в силу закон «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», предусматривающий новые социальные показатели, передает Tengrinews.kz.

Месячный расчетный показатель (МРП)

С 1 января 2023 года вы растет МРП до 3450 тенге.

Это означает, что в Казахстане вырастут пенсии, пособия и социальные выплаты в Казахстане. Помимо этого, вырастут штрафные санкции, налоги и другие платежи, а также расчеты по договорам о совместной деятельности.

В 2022 году МРП поднимали дважды. Наименьший из них оставили для штрафов и налогов. Но с 1 января расчетный показатель вновь будет один. Поэтому для пособий за год МРП увеличится на 270 тенге, а для штрафов и налогов — сразу на 387 тенге.

К примеру, пособие на рождение ребенка. Размер пособия составляет: на рождение первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, или в 2022 году 120 840 тенге, с 1 января 2023 года — 131 100 тенге. На четвертого и более ребенка — 63 МРП, или в 2022 году 200 340 тенге, с 1 января 2023 года — 217 350 тенге.

Штрафы в 2023 году вырастут сразу почти на 13 процентов.

штраф за превышение скорости движения авто на 10-20 километров в час в 2023 году составит 5 МРП, или 17 250 тенге. В 2022 году он был 15 315 тенге; управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, влечет штраф в 20 МРП, или 69 тысяч тенге, вместо 61 260 тенге в 2022 году. Вождение авто для лишенных права управления транспортным средством грозит штрафом в 50 МРП, или 172 500 тенге, либо арестом на 20 суток; штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, теперь составляет 10 350 тенге вместо прошлогодних 9 189 тенге — 3 МРП.

Минимальная заработная плата (МЗП)

С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Казахстане составит 70 000 тенге. Работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

Пенсии

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии — солидарная + базовая — составит 77 417 тенге, в том числе минимальный размер солидарной пенсии — 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии изменится до 24 341 тенге.

Прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 40 567 тенге.

Прожиточный минимум влияет в том числе на размеры государственных социальных пособий. К примеру, в 2022 году размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составлял 71 787 тенге, второй группы — 57 206 тенге, третьей группы — 38 885 тенге.

С 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности будут повышены на 8,5 процента в связи с изменением величины ПМ. Размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составит 77 889 тенге, второй группы — 62 068 тенге, третьей группы — 42 190 тенге.

Кроме того, от величины прожиточного минимума и количества иждивенцев умершего кормильца в Казахстане зависят размеры пособий по случаю потери кормильца. В связи с увеличением величины прожиточного минимума размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца будут повышены на 8,5 процента.

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