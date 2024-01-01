Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане

В Казахстане с нового, 2024 года выросли размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и других расчетных показателей, сообщает Zakon.kz.

Законом РК от 5 декабря 2023 года утвержден республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в соответствии с которым с 1 января 2024 года установлены:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

месячный расчетный показатель – 3692 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Соцвыплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности

С 1 января 2024 года на 7% повышаются размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

Труд, трудоустройство, оплата труда

С 1 января 2024 года граждане, занятые на работах с вредными условиями труда, получили право на специальную социальную выплату при достижении 55-летнего возраста.

В Трудовой и Социальный кодексы внесены соответствующие дополнения для повышения уровня социальной защиты граждан, работающих во вредных условиях труда.

Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты будут являться достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние 7 лет.

Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда.

Специальная социальная выплата состоит из:

специального профессионального государственного пособия;

страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования;

профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

Размер специального профессионального государственного пособия ежемесячно составляет две величины прожиточного минимума.

В Единые правила исчисления средней заработной платы внесены дополнения по определению порядка расчета средней заработной платы:

при суммированном учете рабочего времени;

Так, при суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события.

для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени;

Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.

для исчисления компенсационной выплаты за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, в том числе при суммированном учете рабочего времени. При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).

Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренном пунктом 7 правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подсчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период, исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.

При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7-1 настоящих Правил, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.

Кроме того, установлено, что суммы, выплаченные работникам в случае простоя, не включаются в расчет средней заработной платы.

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