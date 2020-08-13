Минимальную цену на сигареты в течение трёх лет повысят

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Министерство финансов РК представило проект изменений в постановление правительства от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы». Документ вынесли на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz
Согласно проекту, с 1 октября 2020 году минимальная цена на 20 сигарет с фильтром и без фильтра и папиросы составит 470 тенге. Далее цена будет поэтапно увеличена до 600 тенге с 1 января 2023 года.
470 тенге с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно;
500 тенге с 1 января 2021 года до 30 июня 2021 года включительно;
520 тенге с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно;
550 тенге с 1 января 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;
570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;
600 тенге с 1 января 2023 года.
«Увеличение размера МРЦ с 1 октября 2020 года связано с увеличением некоторых накладных расходов (общие административные затраты, транспортировка, возросшие закупочные цены на сырьё и материалы для производства сигарет, ввозимые из других стран). Реализация проекта повлечёт рост поступлений в государственный бюджет от всей табачной индустрии в части корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость», – поясняется в проекте постановления.
Сегодня минимальная розничная цена на сигареты и папиросы составит 440 тенге. Она изменилась с 1 июля этого года.
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