Минимальную цену на сигареты в течение трёх лет повысят

Министерство финансов РК представило проект изменений в постановление правительства от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы». Документ вынесли на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

Согласно проекту, с 1 октября 2020 году минимальная цена на 20 сигарет с фильтром и без фильтра и папиросы составит 470 тенге. Далее цена будет поэтапно увеличена до 600 тенге с 1 января 2023 года.

470 тенге с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно;

500 тенге с 1 января 2021 года до 30 июня 2021 года включительно;

520 тенге с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно;

550 тенге с 1 января 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;

570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

600 тенге с 1 января 2023 года.

«Увеличение размера МРЦ с 1 октября 2020 года связано с увеличением некоторых накладных расходов (общие административные затраты, транспортировка, возросшие закупочные цены на сырьё и материалы для производства сигарет, ввозимые из других стран). Реализация проекта повлечёт рост поступлений в государственный бюджет от всей табачной индустрии в части корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость», – поясняется в проекте постановления.

Сегодня минимальная розничная цена на сигареты и папиросы составит 440 тенге. Она изменилась с 1 июля этого года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.