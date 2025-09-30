В сентябре уменьшился прожиточный минимум, правда лишь на 0,3% за месяц. Теперь минимальная сумма для жизни в Казахстане равна 61 979 тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) используется для определения денежной суммы, которая нужна на одного человека, чтобы закрыть свои самые базовые потребности.

В августе ПМ был равен 62 180 тенге, однако уже в сентябре, согласно данным Бюро национальной статистики, он снизился на 0,3% за месяц и теперь составляет 61 979 тенге на человека. За год сумма выросла на 23,2%.

55% этой суммы, то есть около 34 088 тенге, по расчетам аналитиков должно уходить на продовольственные товары, а остальные 45%, или 27 891 тенге – на необходимые вещи и платные услуг.

Важно: речь не идет о комфорте или разнообразии продуктов. Эти суммы рассчитаны на базовый набор продуктов, рассчитанный по граммам. Другими словами, прожиточный минимум следует воспринимать как «набор выживания» на месяц.

В каждом регионе фиксируется свой прожиточный минимум – все зависит от цен на продукты питания, которые входят в минимальную потребительскую корзину.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области – 73 994 тенге на человека. Следом идут Восточно-Казахстанская и Алматинская области – 66 159 тенге и 65 907 тенге соответственно.

В Астане ПМ равен 65 696 тенге, в Алматы – 65 651 тенге, а в Шымкенте – 61 209 тенге. Самый низкий прожиточный минимум в сентябре был в Кызылординской области – всего 55 279 тенге на человека.

Отметим, что на самом деле ПМ зависит не только от региона, но также от пола и возраста человека. Например, у мужчин трудоспособного возраста прожиточный минимум равен 72 721 тенге, а у женщин – лишь 57 695 тенге.

У пенсионеров эта сумма равна 57 233 тенге, у детей до 13 лет – 54 881 тенге, а у подростков – 77 181 тенге. Однако это уже обобщенные показатели – на самом деле каждая возрастная группа также делится на подгруппы и везде рассчитывается свой ПМ.

@Автор: Илья Манаев

