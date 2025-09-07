В ближайшую среду, 10.09.2025 депутаты рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы… (Конвенция №131)». Ратификация конвенции может привести к росту МЗП, что будет иметь и другие последствия, пишет Zakon.kz

Минимальная заработная плата (МЗП) составляет сейчас в Казахстане 85 тысяч тенге. И на этом уровне ее планируют оставить и на следующий год (согласно статье 7 законопроекта «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы»). Впрочем, это пока лишь проект. Планы могут поменяться – и вот почему.

Упомянутая Конвенция об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция №131), которую предложено ратифицировать депутатам, хотя сама прямо и не устанавливает каких-либо конкретных цифр, должна привести к повышению МЗП.

Почему?

Потому что конвенция разработана и принята (вступила в силу 29 апреля 1972 года) Международной организацией труда. И эта же организация – МОТ – рекомендует тем государствам, которые ратифицировали конвенцию, при определении размера МЗП применять т.н. индекс Кейтца (североамериканского экономиста, который его предложил граду и миру).

Данный индекс – отношение минимальной заработной платы к медианой заработной плате (срединная точка, когда ровно половина тружеников зарабатывает больше, а половина – меньше). И рекомендуемый МОТ размер – 50 процентов.

Учитывая, что во втором квартале 2025 года медиана в РК составила (по данным Бюро национальной статистики) 316 тысяч тенге, то рекомендуемая в качестве МЗП половина – 158 тысяч.

Это не значит, конечно, что именно эту цифру примут в Казахстане. Скорее, даже нет. Ровно половину от медианы МЗП, наверное, ни в одной стране не составляет. Это допускается и самой Конвенцией. Так, в статье 3 говорится о факторах, которые учитываются при определении уровня МЗП, «насколько это возможно и приемлемо в соответствии с национальной практикой и условиями». Эти факторы включают:

потребности работников и их семей, принимая во внимание общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп;

экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости. Но, кстати, во многих странах учет данных факторов приводит к тому, что МЗП составляет более половины от медианы: 60, 70, даже 80 процентов.

В Казахстане же 85 тысяч от 316 тысяч – это всего лишь 27 процентов. Маловато будет. Поэтому и идут разговоры, что МЗП собираются (осторожно, разумеется) повышать. Раз уже собрались ратифицировать конвенцию.

А что собрались, следует из того, что законопроект «О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция №131) размещался для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА еще прошлым летом. Однако на рассмотрение депутатов он поступил, как следует из информации на официальном сайте Парламента, 15.05.2025.

Притом, что документ крайне лаконичный и обсуждать в нем по тексту особенно нечего:

«Ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), совершенную в Женеве 22 июня 1970 года».

Но согласовывать, видимо, было что. И вот, наконец, документ вынесен на пленарное заседание.

И в завершение. Конвенция объявляет своей целью защиту неимущих групп работающих по найму лиц. Однако МЗП в РК – не только про гарантию хоть какой-то оплаты простого, неквалифицированного труда; она также влияет на размер различных социальных выплат – и не только. Что касается всех, а не только беднейших слоев населения.

Вспомним для примера 2022 год, когда из-за роста (на 50 процентов) МЗП порог минимальной достаточности пенсионных накоплений вырос в одночасье чуть ли не вдвое. И те «излишние» накопления, которые можно было снять, например, для покупки квартиры («в целях улучшения жилищных условий»), оказались недоступны.

