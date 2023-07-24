Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому

В Казахстане хотят изменить методику определения минимальной зарплаты, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

По новой методике размер минимальной заработной платы (МЗП) будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда. Такой подход разработало министерство совместно с экспертами Всемирного банка. Эта работа проведена по поручению Президента от 1 сентября 2022 года, когда он поручил разработать методику определения МЗП на динамичном подходе и учитывающую основные экономические показатели.

В настоящее время поправки в Трудовой кодекс направлены на согласование в Администрацию Президента, после их одобрения начнется реализация соответствующих изменений в законодательстве республики.

Были изучены три подхода по установлению МЗП. К примеру, во Франции и Германии действует единая МЗП, в Финляндии и Японии она различается по регионам и отраслям, а в Великобритании для различных категорий работников.

«В Казахстане МЗП относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно законом «О республиканском бюджете». Минимальная зарплата не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат. В период с 2008 года до 2018 года размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году произведено повышение размера МЗП в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тысяч тенге. При этом вышеуказанные повышения МЗП были произведены без учета величины медианной заработной платы», — сообщили в министерстве.

Теперь, по данным Минтруда, МЗП будет определяться соотношением средней зарплаты и производительности труда. Это позволит установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг.

Уровень МЗП будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в состав которой входят полномочные представители правительства, республиканских объединений профсоюзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей и экспертного сообщества.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.