Минимальные размеры пенсии и зарплаты установлены на 2021 год

Опубликован закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», который утвердил своим указом Касым-Жомарт Токаев 2 декабря 2020 года, передает zakon.kz

Согласно закону с 1 января 2021 года:- минимальный размер заработной платы — 42 500 тенге;

— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 18 524 тенге;

— минимальный размер пенсии — 43 272 тенге;

— 1 МРП — 2 917 тенге;

— величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 34 302 тенге.

При этом пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.

Планируется, что доходы бюджета составят 11 276 999 610 тысяч тенге, в том числе по:

— налоговым поступлениям — 6 635 629 335 тысяч тенге;

— неналоговым поступлениям — 286 359 317 тысяч тенге;

— поступлениям от продажи основного капитала — 3 585 654 тысяч тенге;

— поступлениям трансфертов — 4 351 425 304 тысяч тенге;

Затраты составят 13 756 154 377 тысяч тенге.

Чистое бюджетное кредитование — 107 870 996 тысяч тенге, в том числе:

— бюджетные кредиты — 276 469 394 тысяч тенге;

— погашение бюджетных кредитов — 168 598 398 тысяч тенге.

Сальдо по операциям с финансовыми активами — 16 258 898 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов — 16 258 898 тысяч тенге.

Дефицит бюджета запланирован в 2 603 284 661 тысячи тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны.

Ненефтяной дефицит бюджета — 6 963 843 861 тысячи тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны.

Финансирование дефицита бюджета планируется в размере 2 603 284 661 тысячи тенге.

Закон также предусматривает объемы изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 451 425 304 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской — 213 751 848 тысяч тенге;

Мангистауской — 13 416 746 тысяч тенге;

города Алматы — 190 108 501 тысячи тенге;

города Нур-Султана — 34 148 209 тысяч тенге.

Закон вводится в действие с 1 января 2021 года.

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