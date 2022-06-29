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Минимальный срок за убийство племянника получил житель Костанайской области

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Приговор назначен жителю области, который обвинялся в нанесении смертельных ранений своему племяннику. 50-летнему подсудимому назначен минимальный срок заключения.

По материалам дела, 20 марта этого года неоднократно ранее судимый житель Житикары Юрий Фатеев, в квартире, в которой он проживал вместе с матерью, сестрой и её сыном, пил пиво вместе с племянником.

Мужчины поссорились, младший из них ударил старшего кулаком в лицо, и тот, в ответ, нанес ему 11 ударов ножом. От полученных ранений 22-летний племянник скончался. Житикаринец был предан суду по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Убийство», но его защита пыталась доказать, что он превысил пределы необходимой обороны. Суд счел эти доводы неубедительными.

С учетом раскаяния и признания вины, Фатееву назначено 8 лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности. Это минимальный предел по статье за убийство. Санкция предусматривает до 15 лет заключения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

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