Министр торговли приказом от 12 декабря 2024 года внес изменения в Правила применения минимального уровня цен в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС на территорию РК для определения стоимости приобретенных товаров, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что уполномоченный орган будет ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивать у Бюро национальной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

В свою очередь, орган государственных доходов в срок до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября должен будет предоставить в уполномоченный орган информацию о средней стоимости товаров, ввезенных в Казахстан с территории государств — членов ЕАЭС, указанных в Заявлениях за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Далее уполномоченный орган не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря должен рассчитать и опубликовать на своем официальном интернет-ресурсе минимальный уровень цен (МУЦ) на каждый вид товара. Ранее это делалось всего дважды в год.

МУЦ будет применяться ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2024 года.

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