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Минимальный возраст водителей автобусов предлагают снизить

По мнению предпринимателей, это поможет решить проблему дефицита кадров на общественном транспорте.

Пересмотреть требования в части снижения минимального возраста водителей категории D с 25 до 22 лет и ограничения по стажу работы с 5 до 3 лет, а также по стажу работы подкатегории D1 с 3 лет до одного года предлагает НПП РК «Атамекен», передает kolesa.kz

По информации управляющего директора логистики и перевозок Нацпалаты предпринимателей Мурата Амрина, многие водители в ближайшую пару лет достигнут пенсионного возраста. Подготовить квалифицированные кадры на замену сложно, так как условия по стажу управления транспортными средствами не позволяют произвести переориентацию и обучение соискателей.

«Водители перерабатывают по 5-6 часов ежедневно. Международная практика разрешает ежедневно водить транспортное средство не более 10 часов, а у нас они работают по 15-16 часов. Чтобы получить водительское удостоверение категории D, претендент должен достигнуть 25-летнего возраста, при этом иметь стаж работы на автобусах малой вместимости 3 года (подкатегория D1), а также один год на грузовом транспорте (подкатегория С1). Данные критерии должны пересматриваться с учётом реалий времени», — заявил управляющий директор НПП.

Он также отметил, что упрощение потребует внесения поправок в законы «О дорожном движении» и «Об автотранспорте». При этом необходимо будет усилить программу обучения водителей. МВД РК якобы уже готово этот вопрос обсуждать.

Примечательно, что именно по инициативе министерства внутренних дел в 2014 году 25-летний возрастной порог и требования к стажу для водителей автобусов и троллейбусов, собственно, и установили, прописав его в законе «О дорожном движении». Полицейские объясняли подобное решение заботой о безопасности пассажиров. Мол, нельзя неопытным водителям доверять жизни людей.

Для справки: в 2019 году произошло 543 ДТП с участием автобусов, в которых скончался 81 и получили травмы 949 человек. В 2020 году было зарегистрировано 327 аварий (29 погибших и 455 травмированных), в 2021-м — 379 (38 погибших и 487 травмированных). А за 8 месяцев 2022 года — 198 ДТП (21 погибший и 339 травмированных).

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