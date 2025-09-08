 Ya Metrika Fast
Министерство ИИ создадут в Казахстане – послание Президента РК

— Сегодня, 11:26
Изображение для новости: Министерство ИИ создадут в Казахстане – послание Президента РК

pixabay.com

В Казахстане появится Министерство искусственного интеллекта. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу.

Новое ведомство будет сформировано на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Руководить им назначат специалиста в ранге заместителя премьер-министра.

«Его должен возглавит специалист в ранге заместителя премьер-министра», – сказал Токаев.



