"Мы сами поощряем лень и иждивенчество". Токаев сообщил, что будет с выплатами
Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил, что размеры социальных выплат в Казахстане будут унифицированы. По...
Новое ведомство будет сформировано на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Руководить им назначат специалиста в ранге заместителя премьер-министра.
«Его должен возглавит специалист в ранге заместителя премьер-министра», – сказал Токаев.
