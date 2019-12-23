Министерство экологии призывает казахстанцев отказаться от живых елок

В Международном центре «зелёных» технологий в Нур-Султане была установлена пластиковая экоёлка. Она часть экологического проекта в поддержку призыва Министерства экологии, геологии и природных ресурсов отказаться от установки на новогодние праздники живых ёлок. Таким образом, организаторы мероприятия объявили старт новогоднего челленджа «Эко-шырша». Открытие ёлки прошло при участии вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова, руководства МЦЗТ и компании «Оператор РОП», сообщает informburo.kz

«Для нас очень важно, что дети со школьной скамьи знают, что такое экология, и переживают за природу нашей страны. Мы пришли к тому, что дети должны учить родителей экологическим начинаниям. Приятно, что инициативу министерства поддержали «Оператор РОП» и школьники, которые сделали ёлку из пластика», – отметил вице -министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

На создание искусственной ели потребовалось около 250 использованной пластиковой тары. Высота экоёлки более двух метров. Школьные эко-активисты своими руками изготовили поделки из вторсырья, которыми украсили пластиковую ёлку.