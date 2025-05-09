С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвящённом 80-летию Великой Победы, к местам постоянной дислокации, сообщает Министерство обороны республики.
Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.
В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.
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