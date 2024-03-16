Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам

16 марта МЧС Казахстана призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Во избежание пожароопасных ситуаций в выходные и последующие дни ведомство настоятельно рекомендует казахстанцам и гостям нашей страны придерживаться элементарных правил пожарной безопасности.

«Не храните газовые баллоны вблизи отопительных приборов, не сушите белье и другие вещи над печью. По возможности проводите очищение дымоходов», – говорится в сообщении.

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