Заявление сделало министерство просвещения РК

4 апреля министерство просвещения сделало заявление.

Как сказано в сообщении, в Казахстане изменили правила перевода детей из одной школы в другую. Минпросвет сообщает, что снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул.

«Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства», — сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.

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