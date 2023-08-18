Министерство сделало заявление из-за санкций США против казахстанской компании

В Министерстве нацэкономики прокомментировали информацию о внесении казахстанской компании Defence Engineering в санкционный список США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подтвердили, что данная компания действительно внесена управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США в санкционный cписок SDN.

«Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное. По информации Министерства финансов Казахстана, деятельность компании приостановлена с 14 февраля 2021 года. Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров», — говорится в распространенном заявлении.

Включение компании в санкционный список в ведомстве связывают с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Также в министерстве отмечают, что включение в санкционный список носит технический характер.