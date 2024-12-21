Ситуацию с препонами на российской границе для казахстанского бизнеса прокомментировали в министерстве транспорта, передает LS.

Зампредседателя комитета автомобильного транспорта Бахытжан Качаков рассказал о том, какая работа ведется в этом направлении.

«Несмотря на все препоны, которые создают таможенные органы, мы уже договорились о получении дополнительных бланков разрешений с Россией. Дальше будем с ними прорабатывать еще. Другое дело, когда мы постоянно с ними разговариваем, у них вопросы касаются паритетности перевозок. Они говорят: «Извините, мы не можем вам давать, потому что если российские перевозчики получили, к примеру, 6 тыс. бланков разрешений и все использовали, то казахстанские только 2 тыс. освоили». Поэтому они не могут нам давать», – сообщил он.

И в этот момент, по его словам, казахстанским переговорщикам «приходится из кожи вон лезть», чтобы доказать, что перевозчикам необходимы данные бланки разрешений.

«Из одной встречи приходится несколько совместных комиссий устраивать и доказывать. Поэтому это не такой вопрос, который перевозчики могут ставить и требовать решить его немедленно. Это зарубежные страны, и к ним подход совсем другой должен быть», – резюмировал Качаков.

Ранее предприниматели Казахстана попросили правительство вмешаться в ситуацию на границе с Россией. В частности, действия таможенных органов РФ называли «препятствующими транзиту товаров из третьих стран». По словам перевозчиков, в результате машины простаивают, а грузы подвергаются множественным проверкам.

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